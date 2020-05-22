وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 16 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 700 اصابة

عمان 22 أيار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 700.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة توزعت الإصابات 16 الجديدة على النحو الآتي: 7 حالات إصابة لأردنيين عائدين من الخارج (بريطانيا، ودبيّ، وكندا) منهم (3 حالات في فنادق البحر الميّت، و4 حالات في فنادق العاصمة عمّان)، وحالتا إصابة لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المتّبع، و4 حالات إصابة في العاصمة عمّان لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة جاوا، وحالة إصابة في محافظة المفرق لأحد مخالطي سائق الخناصري، وحالتا إصابة في محافظة الزرقاء مرتبطتان بمخالط لسائق الخناصري.

كما سجّل أيضاً 4 حالات شفاء اليوم؛ منها 3 في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، ليبلغ عدد الحالات قيد العلاج 169 حالة توزعت على النحو الآتي: 54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و84 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و31 حالة في مستشفى الملك علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 2657 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 159320 فحصاً.

ولفت إلى أن حظر التجوّل الشامل بدأ منذ منتصف الليلة الماضية، وسيمتدّ لثلاثة أيّام، وسينتهي عند منتصف ليلة الأحد / الاثنين، إذ شهد اليوم الأوّل التزاماً تامّاً ومقدّراً من غالبيّة المواطنين.

كما بدأت اليوم بحسب الموجز الإعلامي، عمليّة إخلاء المواطنين العائدين من الخارج، الذين أتمّوا 17 يوماً في الحجر الصحّي الاحترازي بمنطقة البحر الميّت، إذ سيتمّ إخلاء 2770 شخصاً على مدى ثلاثة أيّام، وسيخضعون بعد ذلك إلى فترة حجر صحّي ذاتي في منازلهم لمدّة 14 يوماً.

وأوضح أن تسيير الرحلات لاستقبال الدفعة الثالثة من الأردنيين العائدين من الخارج، سيبدأ اعتباراً من تاريخ السادس من حزيران 2020، وسيشمل دولاً ومدناً مثل: (البحرين، الكويت، أبو ظبي – دبي، الرّياض، مسقط، القاهرة، قطر، اسطنبول، الخرطوم، أرمينيا).

وبين أن وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ستقوم بالتعاون مع خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يوم الأحد المقبل، الموافق للرابع والعشرين من أيّار 2020، بإطلاق منصّة إلكترونيّة (safelyhome2.gov.jo)، لتسجيل جميع الأردنيين الراغبين بالعودة من الخارج، برّاً وبحراً، حتّى وإن كانوا قد سجّلوا سابقاً، وسيستمرّ التسجيل لمدّة ثلاثة أيّام، حتى السابع والعشرين من أيّار 2020، وتضمّ المنصّة الجديدة خيارات تسهّل على المواطنين عمليّة التسجيل والإجراءات اللاحقة، علما بأن المنصّة السابقة (safelyhome.gov.jo) سيعاد تفعيلها مرّة أخرى لتسجيل الراغبين بالعودة جوّاً.

وفيما يتعلق بتقديم طلبات العودة من أبناء الأردنيّات، وزوجات الأردنيين، وحَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة، أشار الموجز إلى أن تقديم طلبات العودة سيكون مباشرة من خلال السفارات الأردنيّة في الدول التي يتواجدون فيها، مع الإشارة إلى أن أولويّة العودة من الخارج ستكون للطلبة، ومن تقطّعت بهم السُّبُل، ومن فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات وباء كورونا.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى تحميل تطبيق (أمان) الذي أطلقته يوم أمس الخميس، بهدف المساعدة في تسريع اكتشاف حالات العدوى الخاصّة بفيروس كورونا في مراحل مبكّرة، من خلال إعلام المستخدَم إذا خالط أحد المصابين، وإرسال تنبيهات له بضرورة الإبلاغ؛ وذلك من خلال تقنيّة متطوّرة تمّت برمجتها عبر التطبيق بأيادٍ أردنيّة وبشهادات شركات عالميّة تطوعت لخدمة المجتمع.

وأوضحت أن فكرة هذا التطبيق تمّ تطبيقها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي (مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، وساهمت في اكتشاف الحالات المخالِطة مبكّراً، وقبل أن تمتدّ سلسلة الإصابات، وبالتالي تقليل فرص تفشّي الفيروس في البؤر والمجتمعات.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد مستخدمي تطبيق (أمان) بلغ خلال 24 ساعة من إطلاقه زهاء 38 ألف مواطن في المملكة، مع التأكيد على أنّ هذا التطبيق لا يخرق خصوصيّة المستخدمين.