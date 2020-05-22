ابن سلمان يغتال جمال خاشقجي مجددا عبر اجبار ابنائه على العفو عن قتلته، ولكن خطيبته تعهدت بمواصلة القضية حتى تحقيق العدالة
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جرينتش+2 01:39
هجمات الإرهابيين في شمال سوريا تستهدف تمكين نظرائهم بالجنوب من استئناف نشاطاتهم التخريبية

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