وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 16 اصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 700 اصابة
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تنفيذ المرحلة الأولى لإخلاء الطلبة المحجور عليهم صحيا بالبحر الميت

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