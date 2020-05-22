السيطرة على حريق غابة الشهيد عمر الرحامنة بالبلقاء

تمكنت كوادر الدفاع المدني في محافظة البلقاء بالتعاون مع كوادر مديرية حراج البلقاء ومديرية زراعة وادي الاردن وبلدية معدي الجديدة والكتيبة الهاشمية العاشرة ومديرية اشغال البلقاء من السيطرة على الحريق الذي نشب في غابة الشهيد عمر الرحامنة على طريق العارضة دير علا والذي اتى على مساحة 400 دونم ما بين اعشاب جافة واشجار حرجية واستمر لساعات الصباح الاولى من اليوم الجمعة.

وقال مساعد امين عام الحراج والمراعي والحصاد المائي المهندس رائد العدوان ان المؤشرات الاولية تشير الى ان الحريق مفتعل واتى على مساحات واسعة من الاشجار والاعشاب الجافة .

واضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الاعشاب الجافة ساعدت بشكل كبير على سرعة انتشار النيران وهذا يتطلب منا جميعا في هذه الأيام ضرورة الانتباه لحماية ثروتنا الوطنية من الغابات التي بذل جهد كبير في إنشائها.

وبين العدوان ان الحرائق تسببت بخسارة مساحات واسعة من الاشجار سواء الحرجية او اشجار البساتين داعيا المواطنين إلى ضرورة تجنب اشعال النيران في هذه الاوقات وعدم ازالة الاعشاب بواسطة النيران سواء حول المنازل او المزارع او المحاصيل الحقلية.

من جهته قال مدير زراعة وادي الاردن المهندس بكر البلاونة ان الحريق بدا منذ الساعة الاولى بعد الافطار، ولكن سرعة استجابة كوادر مديرية الحراج والزراعة وكوادر الدفاع المدني والقوات المسلحة ومديرية اشغال البلقاء وبلدية معدي الجديدة ساهمت بشكل كبير في عدم امتداد النيران الى مساحات واسعة مبينا ان الحريق أتى على مساحة 300 دونم اشجار و 100 دونم اعشاب جافة إضافة الى تلف كامل في شبكة الري الموزعة على مساحه 400 دونم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة