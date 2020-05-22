ابن سلمان يغتال جمال خاشقجي مجددا عبر اجبار ابنائه على العفو عن قتلته، ولكن خطيبته تعهدت بمواصلة القضية حتى تحقيق العدالة

اعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، إن أبناء جمال خاشقجي يعلنون عفوهم عن قاتل والدهم.

وكتب صلاح خاشقجي، اليوم الجمعة، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، مضيفا: عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وكانت قد صدرت في السعودية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، فيما وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنها “إهانة لذكاء أي مراقب منصف”.

وقد أثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم، وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور، على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/ أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها وقعت “وأنا في موقع السلطة”.

وعلى الفور، قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي خاشقجي،إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلة خطيبها.

وأضافت في تغريدة على حسابها في “تويتر” إن “جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله”.

وكتبت في تغريدة أخرى: “جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم، ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا”.

وأعلن أبناء خاشقجي في وقت سابق من اليوم الجمعة عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح عبر حسابه في “تويتر”.

https://twitter.com/salahkhashoggi/status/1263613366247075841/photo/1