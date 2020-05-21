وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة مقابل تسجيل 12 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 684 اصابة
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جرينتش+2 06:17
وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة مقابل تسجيل 12 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 684 اصابة

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