وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة مقابل تسجيل 12 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 684 اصابة

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، إنّه تم تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 684 اصابة.

وأضاف جابر، في إيجاز صحفي، أن الحالات قد توزعت كما يلي: حالة لسائق شاحنة من حدود العمري أردني الجنسية، 7 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، حالة من المفرق مخالطة لاهلها المصابين، حالة لحلاق في عمان مخالط لسائق مصاب.

وبين جابر أنه قد تم تسجيل 11 حالة شفاء من الفيروس، 7 منها في مستشفى الامير حمزة ، و3 في مستشفى الملكة علياء العسكري، وحالة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي .

وأشار جابر، إلى أن 158 إصابة قيد العلاج حتى الآن.

وقال إنه نظرا لأهمية التكنولوجيا وتوفير المعلومة بشكل فوري، فقد قامت الوزارة بتطوير عدد من التطبيقات الالكترونية وأهمها تطبيق أمان الذي تم بعقول وسواعد أردنية، كما تم انشاء تطبيق سندس للمصابين، واستخدام تطبيق بادر للأردنيين في الحجر المؤسسي لمتابعته خلال الحجر المنزلي وسيتم متابعتهم بواسطة عينات عشوائية.