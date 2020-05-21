نانسى عجرم تحيى حفل عيد الفطر «لايف» على يوتيوب/ فيديو

دعت النجمة اللبنانية نانسى عجرم جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إلى حضور حفلها الغنائى الـ”لايف” عبر قناتها على “يوتيوب”، والذى دعت إليه من خلال فيديو، بثته عبر “إنستجرام”.

وعلقت نانسى على الفيديو بالقول: “الموسيقى بتجمعنا.. وهى وحدا بترسم بكرا أحلى لحياتنا .. رح كون معكن بحفل “لايف” عبر قناتي الرسمية على يوتيوب لنحتفل مع بعض بالعيد.. فطر مبارك”،

وتظهر نانسى وهى تدعو المتابعين لحفلها الـ “لايف”، بفيديو يتضمن “الكواليس”، ومحاولاتها المتكررة لإعادة الدعوة.

وكانت النجمة نانسى عجرم، قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها، حيث احتفلت مع ابنتها بقالب كيك كبير، ونشرت صورتهما على تويتر قائلة: “أول حب بحياتى وأول فرحة بعمرى.. كل سنة وأنت نور عيوني ودقات قلبى اللى ما بتنعد.. عيدك أحلى أعيادى ميلا”.

نانسي كانت قد بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11 وحصلت على الميدالية الذهبية فى الطرب ببرنامج نجوم المستقبل، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية “أخاصمك آه” عام 2003 والتى حققت نجاحا كبيرا فى هذه الفترة، أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية المستمرة معها حتى الوقت الحالى.