مبادرة روسية، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لعقد اجتماع قمة بين الإدارة الامريكية والسلطة الفلسطينية

وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 23 إصابة جديدة بالكورونا بينها 7 من عائلة واحدة ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 672 اصابة
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