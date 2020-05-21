عجلون تسير طائرة درون لمراقبة الحرائق والاعتداءات على الاحراج

سيرت محافظة عجلون، اليوم الخميس، طائرة “الدرون” لرصد الاعتداءات على الثروة الحرجية والحرائق.

وقال محافظ عجلون سلمان النجادا، في بيان، إن تسيير الطائرة يأتي ضمن الخطة التي تم وضعها من قبل اللجنة المشكلة للحد من الاعتداءات على الغابات، أو حدوث الحرائق حيث تقوم الطائرة بجولات رقابية وتساند الجهات المعنية في حال حدوث الحرائق لتحديد أسهل الطرق لمرور آليات الإطفاء وتوفير الوقت و الجهد.

وبين ان الطائرة تستطيع التحليق على ارتفاع 300 متر ورصد مساحة لا تقل عن 10 كيلومترات تستطيع من خلالها تصوير أي شخص في الغابات وبدقة عالية جدا، بحيث يتم تحديد هوية ذلك الشخص والتعرف عليه لتقوم الأجهزة الأمنية المختصة بملاحقته واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وأشار المحافظ إلى أن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وبالتنسيق مع مديريتي الشرطة والدفاع المدني، أطلقت أول جولة للطائرة في منطقة حلاوة، والمناطق التي تعرضت للحرائق وستواصل تحليقها بشكل مستمر في العديد من الأماكن بالمحافظة وخاصة الغابات.

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