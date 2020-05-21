تهنئة “للمجد” بعيد الفطر السعيد

كعادته دوما، تفضل الصديق العزيز الدكتور زيد المحيسن باول التهاني “للمجد” بعيد الفطر السعيد، حيث حمل لنا البريد الالكتروني اليوم الرسالة التالية..

سعادة الاستاذ فهد الريماوي حفظكم الله ورعاكم

مؤسس ورئيس تحرير صحيفة المجد الغراء

يسرني ان اتقدم الى شخصكم النبيل والى اسرة صحيفة المجد العريقة، صاحبة الكلمة الحرة الجريئة وصاحبة المبادىء العروبية الاصلية، باصدق مشاعر التهاني والتمنيات والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل ان يجعل كل ايامكم اعيادا ومناسبات سارة، وان يمتعكم المولى بالصحة والعافية والعمر المديد للاستمرار في الدفاع عن امتنا العربية ورسالتها الخالدة.. وكل عام وانتم بخير

الدكتور زيد احمد المحيسن

21-5-2020