بيلوسي تُحقّر ترامب وتعتبره طفلاً على حذائه براز كلب/ فيديو

شبهت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بـ”طفل على حذائه براز كلب”.

وعلى مدار أشهر مضت، تبادل ترامب وبيلوسي الهجوم والانتقادات.

وعن تعليقات ترامب الاستفزازية بشأن مقدم البرامج جو سكاربورو الذي وصفه ترامب بالمعتوه، قالت: “الأمر أشبه بطفل يدخل وعلى حذائه براز كلب، وأيضاً على أحذية كل من يعملون معه لفترة طويلة قادمة”.

وكان ترامب قد قال للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: “بيلوسي امرأة مريضة. تعاني من مشاكل نفسية كثيرة”.

وكان الرئيس الأمريكي يرد على تعليقات لبيلوسي قالت فيها إنه يجب على ترامب ألا يتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المخصص لعلاج الملاريا كدواء لفيروس كورونا، بسبب سنه، ولأنه ينتمي لفئة “مرضى السمنة”.

