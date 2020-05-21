استمرار الكتلة الهوائية الحارة والجافة اليوم وغدا، وانحسارها السبت

تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 8 إلى 9 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، بينما تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا الجمعة، مع بقاء الأجواء حارة وجافة في أغلب المناطق، بينما تبقى حارة جدا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتنحسر الكتلة الهوائية الحارة والجافة عن المملكة السبت، إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية مع أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاعات مختلفة، وخلال ساعات الليل تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، وتتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 37 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 37 – 22، وفي الأغوار الشمالية 44 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 46 – 29، وفي البحر الميت 45 – 30، وفي خليج العقبة 44 – 26 درجة مئوية.