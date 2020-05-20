وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 23 إصابة جديدة بالكورونا بينها 7 من عائلة واحدة ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 672 اصابة

عمان 20 أيار (بترا) – أعلن وزير الصحةنالدكتور سعد جابر تسجيل 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 672.

وبين الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تفاصيل الحالات الثلاث والعشرين الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالتان في محافظة المفرق يجري الاستقصاء عن سبب إصابتهما والمخالطين لهما، 7 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري، ومن بينهم ثلاثة أردنيين، ليبلغ عدد الحالات المصابة من سائقي الشاحنات منذ بدء الفحص 113 حالة منهم 47 سائقا أردنيا.

كما سجلت – بحسب وزير الصحة – 7 حالات من عائلة واحدة مخالطين لأحد سائقي الشاحنات في منطقة بعمان تم عزلها قبل أربعة أيام وجار الاستقصاء الوبائي عن القاطنين فيها، وحالة مخالطة لإبنها المصاب في السعودية، وحالتان من محافظة اربد أحدهما سائق شاحنة دخل إلى المملكة قبل تطبيق الفحص والحجر الصحي على السائقين ويتم الآن عزل المنطقة التي يسكن فيها وتتبع مخالطيه، والحالة الثانية مرتبطة بسائق الخناصري، وحالة مخالطة في الزرقاء وهي زوجة أحد المصابين وتعد هذه الحالة من الدرجة الثالثة لمخالطي سائق الخناصري، إضافة إلى 3 حالات من القادمين من خارج المملكة والمحجور عليهم في فنادق العاصمة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أجرت 205 فحوصات لسائقي الشاحنات المحجور عليهم في منطقة الأزرق وكانت نتائجها سلبية، وسيتم إرسالهم بالتنسيق مع خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى منازلهم، لافتا إلى إجراء 4133 فحصا مخبري لهذا اليوم.

وأوضح وزير الصحة أن أربع محافظات مختلفة سجلت فيها إصابات اليوم، ويتم تتبع الإصابات في هذه المحافظات، مشيرا إلى أن التزاور سيزيد خلال عطلة عيد الفطر السعيد “وهذا سيشكل خطرا وبائيا كبيرا لربما ينقلنا لمرحلة لا نرغبها”.

وقال في هذا الصدد: “أعلم أن العيد فرحة لكن لا نريد تحويل فرحتنا لحزن ويجب أن نصبر معا”، مؤكدا أنه نسب لرئيس الوزراء بعمل إغلاق كامل وفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيام.

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