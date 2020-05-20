شذرات من سجل النكبة والناصرية والعروبة

نتوقف اليوم ونحن نكابد مرارات الذكرى الثانية والسبعين للنكبة واغتصاب فلسطين، ليس فقط من اجل الذكرى على اهميتها وضرورة احيائها في كل عام، كي تبقى راسخة في الذاكرة القومية العربية وفي الوعي الجمعي العربي، وانما كذلك- وهذا الاهم- من اجل ان تبقى القضية حية راسخة في الوجدان العربي، وايضا من اجل تسليط الضوء على الخلاصات والاستخلاصات الفكرية والسياسية والاجتماعية لفلسفة وفكر ومشروع ثورة 23 يوليو، وكذلك لعبد الناصر القائد الفذ، الذي تشهد كل المعطيات العربية الراهنة على حاجة الامة الملحة والعاجلة، لاستعادة مشروعه القومي النهضوي العروبي التحرري فلسفة وفكرا وتجربة وروحا عروبية وحدويةز

ولعلنا في هذه الذكرى المناسبة نستحضر ملخص فكر وفهم واستراتيجية الراحل الخالد جمال عبد الناصر تجاه فلسطين والصراع مع العدو الصهيوني، كما صاغها وكتبها المؤرخ جمال حمدان عن ناصر فيقول فى كتابه “فلسفة الثورة”: صاغ عبد الناصر خريطة جيوبوليتكية أصيلة لمصر عبر تحديده لدوائر السياسة المصرية الخارجية .. الدائرة العربية تحيطها الدائرة الأفريقية وتشملهما معا الدائرة الإسلامية ببعد نظر ملحوظ، حيث يبدأ التأثير من الأقرب للأبعد.

ان جمال عبد الناصر هو محرر مسودة مصر المستقبل، وتجربته هى مجرد بداية مصر التى نريدها .. مصر العظمى . والناصرية هى الانتماء العلمى لمصر وهى حاصل جمع التاريخ والجغرافية .

والناصرية هى قاعدة انطلاق مصر للمستقبل، وهى لا يمكن أن تنتهى أو أن تتبدل لأنها ببساطة قانون مصر السياسي الحتمى، وهى فرض واجب على كل حاكم مصرى وطنى يحكم بعد عبد الناصر .

ويؤكد حمدان: كلنا ناصريون حتى لو لم ندر أو لم نقبل .. كلنا جمال عبد الناصر حتى لو انفصلنا عنه أو رفضناه كشخص أو كإنجاز ، كل حاكم بعد عبد الناصر لا يملك أن يخرج عن الناصرية إلا لو خرج عن مصريته وفعل مثلما فعل الخائن السادات وخليفته مبارك .

وعن فلسطين وثق حمدان: ان فلسطين هى قضية مصر المركزية، وهى التى ستحدد مصير مصر فى النهاية، وهذا ما أدركه عبد الناصر جيدا، لذا فقد أرتبط مصيره بمصير القضية الفلسطينية ورفض حتى وفاته المساومة عليها .

ويختم حمدان: ان صراعنا مع إسرائيل صراع على المصير وعداءنا لها وجودى .. نكون أو لا نكون، وبقاء إسرائيل هو فناء للقومية العربية والعكس صحيح، فهما نقيضان لابد من موت أحدهما ليحيا الأخر ومستحيل أن يتلاقيا معا .

ولا معنى للعرب ولا للمسلمين بغير تحرير فلسطين وزوال” إسرائيل”.

ونختم بدورنا: رحمة الله عليك ايها القائد العروبي الفذ..كم تحتاجك فلسطين، وكم تحتاجك الامة وكم تحتاج الى فلسفتك وفكرك ومشروعك النهضوي الوحدوي العروبي التحرري…وقد بات واضحا اليوم، في ظل هذه الظروف والاحوال العربية، ان الناصرية فلسفة وفكرا وتجربة وروحا ومشروعا عروبيا وحدويا تحرريا، هي سبيل الامة للانتصار على اعدائها الاستعماريين.

تحتاج فلسطين وتحتاج الامة وتحتاج العروبة من كل القوى العروبية الحية ان تنهض وتستنفر حماية لفلسطين ولمستقبل الامة في مواجهة هذا التيار الاعرابي الخطير المتواطىء من العدو الصهيوني…؟!