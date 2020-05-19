وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 649 اصابة

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه سجل في الأردن هذا اليوم (الثلاثاء) 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، أن الحالات قد توزعت إلى 3 حالات لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري، أحدهم أردني و 2 آخرين من جنسيات أخرى، وحالة لممرض في مركز حدود العمري تم نقله إلى المستشفى وإغلاق المركز لمدة 3 أيام لغايات التعقيم.

وأشار جابر إلى “اكتشاف حالتين لأردنيين من أماكن الحجر الصحي في البحر الميت كانا قد قدما من الإمارات، و14 حالة إصابة جديدة من محافظة الزرقاء لمخالطي مصاب الخناصري في محافظة المفرق، والمنطقة التي اكتشف فيها الحالات تحت الحجر منذ الخميس الماضي”.

وقال: “تم إجراء 4226 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، وسنزيد عدد الفحوصات خلال الأسبوع المقبل بعد استقدام جهاز حديث لهذه الغاية”، مشيرا إلى أن “اتساع الرقعة الجغرافيّة لحالات الإصابة ليس مؤشراً خطيراً، ولا توجد حالات مجهولة لغاية الآن”، موضحا أنه “كلما زاد الانفتاح زاد عدد الحالات بشكل أكبر، لكن الوضع جيد وفرق التقصّي الوبائي قادرة على تنظيف البؤر”.

وأضاف جابر أنه تم “مضاعفة إنتاج الكمّامات بشكل كبير خلال الأزمة، وأصبحت قدرات الأردن أكبر على مواجهة الجائحة”.

وأكد أن حوافز الأطبّاء والكوادر الصحيّة “لم يتمّ المساس بها، وتمّ تسليمها بالكامل، أمّا موضوع حسم العلاوات فجاء أسوة ببقية موظفي الدّولة، وتمّ تعويض الكوادر الصحيّة بمنحهم مكافآت إضافية بدلاً من الزيادة على العلاوة”.

وأوضح جابر أن الأردن جزء من منظومة دولية للبحث عن علاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أن “دقة الفحوصات التي تستخدمها كوادر وزارة الصحة تتراوح ما بين 80 – 90%، وهي معتمدة عالميّاً”.

وأكد أنه “لغاية الآن لا يوجد مصدر مجهول لأي إصابة في الأردن”.