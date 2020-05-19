وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 649 اصابة
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جرينتش+2 05:29
وزير الصحة يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 20 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 649 اصابة

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