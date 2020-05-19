ضبط ثلاثة اشخاص والبحث عن رابع تسببوا او تعمدوا اشعال حرائق

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في الامن الوقائي، ومن خلال تحقيقاتهم في عدد من قضايا اضرام الحرائق ضمن محافظات اقليم الشمال، قد تمكنوا من كشف تفاصيل اربع قضايا في محافظات عجلون وجرش ولواء الرمثا ، وتم تحديد هوية ثلاثة اشخاص تعمدوا اضرام الحرائق والقي القبض على اثنين منهم والبحث جار عن الثالث ، فيما تبين تسبب الرابع في اضرام الحرائق عن دون قصد وبسبب عدم اتباعه اساليب السلامة العامة اثناء محاولة تخلصة من مخلفات حيوانية .

واضاف الناطق الاعلامي انه يتم التعامل مع مثل تلك القضايا بكل حزم وبدون اي تهاون لما لها من اضرار كبيرة على البيئة والصحة والاقتصاد، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق معتفلي الحرائق او المتسببين بها .

واهاب الناطق الاعلامي بكافة الاخوة المواطنين اخذ هذا التحذير على غاية من الاهمية والابلاغ عن اي شخص يقوم باضرام الحرائق في المناطق الزراعية والحرجية والغابات والأعشاب ، واتباع كافة الارشادات الوقائية لمنع اشعال الحرائق بالإضافة إلى عدم اشعال النار في المناطق التنزهية بقصد الشواء ، وعدم حرق المخلفات في المناطق القريبة من الاشجار والاعشاب، كما يجب الابتعاد عن رمي اعقاب السجائر للحد من هذه الحرائق.

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