سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد اصاب احدها السفارة البريطانية فيما اطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار

أفاد مصدر لـ RT بسقوط 3 صواريخ على الأقل داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية.

وقالت مصادر أمنية محلية لـRT إن السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار عقب الحادث.

وذكر أحد المصادر أن صاروخا سقط في محيط السفارة البريطانية.

من جهتها، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي، إن “صاروخ كاتيوشا سقط على إحدى البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأضافت الخلية: “تشير المعلومات إلى أن هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه أضرار بسيطة في جدار المنزل”.

يذكر أن المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارتان الأمريكية والبريطانية تتعرض بين فترة وأخرى إلى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون، يؤدي في بعض الأحيان إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار مادية.

وتنفذ القوات الأمريكية المتمركزة في العراق ضربات جوية ضد جماعات، تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران وتحملها مسؤولية الهجمات الصاروخية على قواعدها وسافرتها في العاصمة العراقية.