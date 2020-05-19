من اين لك هذا؟؟.. الرأي العام التونسي يطالب بتشكيل لجنة مستقلة تضم منظمات وطنية للتدقيق في مصادر ثروات الغنوشي وأفراد عائلته
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جرينتش+2 08:12
سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في بغداد اصاب احدها السفارة البريطانية فيما اطلقت السفارة الأمريكية صافرات الإنذار

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