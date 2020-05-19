تنسيق أردني – إماراتي لتسهيل حركة النقل الجوي للبضائع

بحثت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الامارات العربية المتحدة، سبل تشغيل محاور النقل الجوي المختلفة بشكل آمن للبناء عليه، وزيادة فرصة الحركة الجوية بين الدول على المستوى الاقليمي والدولي. وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعات افتراضية بتقنية الاتصال المرئي ترأسها من الجانب الاردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران الكابتن هيثم مستو، ومن الجانب الاماراتي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الاماراتي سيف السويدي، لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق لتحسين البيئة التشغيلية التي تأثرت بسبب انتشار فايروس كورونا كوفيد-19 .

وأضافت، ان الجانبين وضعا آلية فيما يخص مواءمة الاجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في منظومة الشحن الجوي، وايجاد بيئة تشغيلية للشحن الجوي أكثر أمنا وسلامة بين البلدين مع ضمان أن تتم العملية وفق اجراءات معيارية متجانسة وبما يؤدي إلى تسهيل وتسريع حركة الشحن الجوي وتكفل انسيابية وأمان الشحنات والبضائع.

وتكمن أهمية هذه الخطوة وفق البيان، في مواءمة الإجراءات وتكامليتها فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني وإبراز اهمية التبادل البيني بين الدولتين وإزالة العقبات والصعوبات المستجدة بسبب انتشار وباء كوفيد-19والذي من شأنه ضمان استمرارية الأعمال خلال هذه الأوقات غير المسبوقة وبث الثقة وتقديم الدعم الفني اللازم للشركاء الاستراتيجيين والمستفيدين من هذا القطاع الحيوي الهام للحفاظ على استدامة العمل حاليا وفي المستقبل.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة اولى لمراحل اخرى تشمل مواءمة الاجراءات من اجل تسهيل حركة المسافرين جوا بين البلدين بانسيابية وامان ضمن شروط السلامة العامة المعتمدة والمتوافق عليها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة