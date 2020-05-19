تسيير رحلة يوم السبت المقبل لعودة أردنيين من الدوحة

اعلن مدير عمليّات خليّة الأزمة العميد مازن الفراية، إنه سيتم تسيير رحلة يوم السبت المقبل لعودة أردنيين من العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، عن تفعيل المنصّة الإلكترونيّة التي خصّصتها وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين للتسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة خلال يومين.

وبين الفراية أن مدّة الحجر للدفعة الأولى من الطلبة الخاضعين للحجر في البحر الميّت تنتهي في الـ22 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتمّ ترتيب وصولهم إلى منازلهم بمركبات خاصة، ووفق الإجراءات التي تمّ اتخاذها سابقاً.

ولفت الفراية إلى أنه من المبكر اتخاذ قرار بشأن فتح المطارات وعودة حركة السفر دون حجر.