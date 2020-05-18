وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 5 حالات مقابل تسجيل 16 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 629 اصابة
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دائرة الإفتاء العام في الاردن، وهيئة كبار العلماء بالازهر تجيزان أداء صلاة عيد الفطر في المنازل

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