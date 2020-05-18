اشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين الجيش السوري وبين مسلحين موالين لتركيا ومدعومين بمدفعيتها شمال حلب
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جرينتش+2 11:33
روسيا بعد ايران تكذّب شائعات الاتفاق بينهما لحمل الرئيس الأسد على الاستقالة

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