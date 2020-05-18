تصنيع أقنعة تغطي كل الوجه لوقاية العاملين في مواجهة كورونا

يوكوهاما ، اليابان، 18مايو2020- بدأت نيسان بصنع أقنعة واقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في اليابان المنتشرين على الخطوط الأمامية في المعركة ضد كوفيد-19.

وتدعو الخطة الحالية إلى صنع 2500 قناع شهرياً وبدأ الإنتاج في مركز نيسان التقني ومركز نيسان للأبحاث ومصنع يوكوهاما التابع للشركة.

واستجابةً منها لطلب الحكومة اليابانية، تدرس نيسان طرقاً تتيح دعم الشركات التي تصنع أجهزة التهوئة والأجهزة القلبية الرئوية الاصطناعية. وتخطط الشركة لمساعدة هؤلاء المنتجين من خلال اقتراح تحسينات على إجراءات التصنيع وتوفير مساحة عمل أو قوة عاملة لمساعدة الشركات على زيادة الإنتاج وتوفير القطع التي تعاني من نقص.

وكانت نيسان قد أطلقت مبادرات مماثلة في دول أخرى حيث تصنع الشركة في الولايات المتحدة أقنعة واقية لوجه العاملين في مجال الرعاية الصحية في ميتشيغان وميسيسيبي وتينيسي.

وفي المملكة المتحدة، دعم فريق من المتطوعين من مصنع نيسان في ساندرلاند تسليم الأقنعة الواقية. يتم توزيع 100 ألف قناع أسبوعياً. كما قدمت نيسان أموالاً إضافية لصنع أداة قولبة بالحقن تزيد بشكل كبير من عدد الأقنعة المنتجة.