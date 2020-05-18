 اليوم.. تحويل الدعم الحكومي لـ 22 ألف أسرة من عمال المياومة

يبدأ صندوق المعونة الوطنية، اليوم الاثنين، بتحويل الدعم النقدي الحكومي لنحو 22 ألف أسرة جديدة من أسر عمال المياومة عبر المحافظ الالكترونية.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة (بترا)، ان الصندوق سيقوم اليوم الاثنين بتحويل الدعم النقدي الحكومي لنحو 22 ألف أسرة جديدة تمثل الدفعة السادسة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة ليصبح عدد الأسر المستلمة للدعم النقدي 190 ألف أسرة.

وبين ان حساب الخير التابع لوزارة التنمية الاجتماعية تكفل بدفع الدعم النقدي الحكومي لـ 11135 أسرة من أصل 22 ألفا تمثل الدفعة السادسة، فيما تكفل صندوق همة وطن بدفع الدعم النقدي الحكومي لنحو 178 ألف أسرة من أصل 190 ألف أسرة حتى اليوم.

وكشف ان صندوق المعونة سيحول الدعم النقدي الحكومي يوم الأربعاء المقبل لنحو 10 الاف أسرة جديدة ليصبح عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة 200 ألف أسرة.

وأوضح المشاقبة أن الصندوق سينتهي من تسليم الدعم النقدي للأسر المستفيدة من البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة قبل عيد الفطر، حيث استفادت 200 ألف أسرة من البرنامج في مرحلته الأولى.

يشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة صندوق “همة وطن” حولت مبلغ 27 مليون دينار لحساب أمانات صندوق المعونة الوطنية، لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة الذي أطلقته الحكومة يوم 16 نيسان الماضي، لدعم عمال المياومة “العاملين بأجر يومي” والمتضررين من حظر التجول الذي تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا.

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