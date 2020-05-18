اشتباكات بالاسلحة الثقيلة بين الجيش السوري وبين مسلحين موالين لتركيا ومدعومين بمدفعيتها شمال حلب

أفاد مراسل قناة الميادين في سوريا بأن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت الليلة الماضية بين الجيش السوري، وفصائل موالية لتركيا على جبهات مدينة مارع وحربل.

وقد عمدت مدفعية الجيش التركي إلى قصف قرى مرعناز والمالكية و ديرجمال شمالي حلب بشكل عنيف.

وحربل قرية في منطقة اعزاز في محافظة حلب، تقع شمال مدينة حلب، وتعتبر من أكبر وأهم القرى التي تتبع لناحية مارع كما ان لموقعها اهمية كبرى حيث تتوسط كل من ناحية تل رفعت ومارع وتطل على عدة قرى أخرى.

أما مارع فهي مدينة، تبعد عن حلب 35 كيلومتر إلى الشمال، وتبعد عن الحدود التركية السورية مسافة 25 كيلومتر.

من جهتتها، قالت وكالة “سانا” إن الجيش التركي أدخل مساء امس الأحد قافلة من الشاحنات المحملة بمواد لوجستية لتعزيز نقاطه وانشاء جدار عازل بريف مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل “سانا” في الحسكة أن الأتراك أدخلوا عشرات الشاحنات عبر قرية السكرية بريف رأس العين الشرقي بالقرب من الحدود محملة بكتل اسمنتية ومواد لوجستية متنوعة.

وأشارت المصادر إلى أن الشاحنات اتجهت نحو قرية باب الفرج القريبة من الحدود التركية ويتوقع استخدامها لإقامة جدار عازل في المنطقة و”ذلك في إطار محاولات النظام التركي تكريس سياساته العدوانية وفرض الأمر الواقع في المناطق التي احتلها مع مرتزقته من التنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبير الوكالة.

وأقدم الجيش التركي على إقامة جدار اسمنتي بطول مئات الكيلومترات في نيسان/ أبريل من العام الماضي في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالين لعزلها عن محيطها الجغرافي.