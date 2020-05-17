بينما يستعد نتنياهو لابتلاع الغور والستوطنات.. امن السلطة يعتقل 3 شبان اعدوا لعمليات فدائية ضد جنود اسرائيليين

اوردت القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي مساء السبت، نبأ مفاده أن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، اعتقلت ثلاثة شبان من مدينة نابلس، للاشتباه فيهم بأنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمليات مسلحة ضد جنود إسرائيليين.

وقالت القناة التلفزيونية العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن الأمن الفلسطيني اعتقل الشبان الثلاثة من مخيم “بلاطة” في نابلس، وصادر من منازلهم ثلاثة بنادق من طراز “كارلو”. وأضافت القناة أن الشبان خططوا لتنفيذ عمليات ضد الجنود الإسرائيليين، قرب حاجز حوارة، جنوبي نابلس.

وأكدت القناة العبرية، أن هذه الاعتقالات تدل على أن السلطة الفلسطينية تحافظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتواصل محاربة النشاطات المسلحة من أجل إبقاء الهدوء مستمراً في الضفة الغربية.

وتابعت، يجب أن تقلق إسرائيل من هذا الأمر، فالوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية في تدهور مستمر في أعقاب كورونا، حيثُ ارتفع معدل البطالة في أراضي السلطة الفلسطينية من 15 إلى 35% خلال شهرين فقط، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2019، بحسب المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وأشارت، إلى أن انحدار الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية يشجع على زيادة التحرك المسلح ضد إسرائيل.