نتنياهو يقترح على القيادة الفلسطينية حكما اقتصاديا ذاتيا “أبديا”

كشف مسؤول فتحاوي بارز، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اقترح على القيادة الفلسطينية، حكما اقتصاديا ذاتيا “أبديا”.

ووصف عزام الأحمد، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية هذا المقترح، بأنه “لا يرقى لأن يكون دولة أو شبه دولة”. وقال الأحمد إن “صفقة القرن” وهي الخطة المقترحة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، لم تأتِ بأي جديد، خصوصا ما يتعلق بالضم الإسرائيلي، لمناطق في الضفة الغربية.

وأضاف “إسرائيل تحاول منذ السبعينيات ضم مناطق في الضفة الغربية وتروّج لذلك، وتحديدا ضم غور الأردن، خاصة أن إسرائيل عينها على نهر الأردن. العرض الإسرائيلي ليس جديدا، فإسرائيل منذ عدة عقود وهي تحاول فرض نظام الحكم الذاتي على الفلسطينيين، بدون منحهم السيطرة على القدس والأرض والحدود والمعابر والجو، وهو أمر لا يمكن للفلسطينيين القبول به”.

وفي مقارنة تقريبية، قال الأحمد إن “الحكم الذاتي في كردستان العراق أفضل من عرض نتنياهو بمليون مرة”، مشيرا إلى أن عرض نتنياهو “يشمل ضم مناطق في الضفة الغربية”. وأشار إلى أن “خيار الدولة الواحدة غير مطروح بالمطلق، فإسرائيل لا يمكن أن توافق على خيار الدولة الواحدة”.

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية أبومازن، قد أعلن تأجيل اجتماع للقيادة الفلسطينية كان مقررا السبت في رام الله، لمناقشة ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، حتى إشعار آخر، وهو اجتماع قررت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقاطعته. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه، أن تأجيل الاجتماع جاء بسبب تأجيل أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين الدستورية، مشيرا إلى “أننا لسنا ذاهبون إلى تشكيل لجان، بل لبدء تنفيذ الرد على الضم”.