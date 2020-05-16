توقيف 20 لبنانيا وسوريا يتولون تحويل الأموال لصالح الإرهابيين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن توقيف مجموعة من الأشخاص (لبنانيون وسوريون) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية.

وأشار الجيش في بيان، اليوم السبت، أنه “من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب​، أوقفت مديرية المخابرات​ أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين”.

وأضاف:” ومن خلال ما أدلى به من اعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية”.

وأوضحت مديرية المخابرات أنه “بعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخص (13 سوري و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة. لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشرافالقضاء​ المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين”.