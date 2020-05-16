القوات المسلحة: وصول عشر رحلات على متنها 1976 مسافرا

استمرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية وإدارة المطار لليوم الثاني على التوالي، استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير اليوم السبت: ان وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية مستمرة في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إخلاء القادمين إلى أرض المملكة، وتشمل المرحلة الثانية إعادة المسافرين من اثنتي عشرة دولة حيث وصلت لغاية مساء هذا اليوم عشر رحلات من القاهرة وجدة ودبي وإسطنبول ولندن والرياض وأبو ظبي، وبلغ عدد المسافرين 1976 وسيعلن عن باقي التفاصيل لاحقاً.

وأشار العميد الركن الشنتير إلى مغادرة عدد من الرعايا الأجانب والأشقاء العرب المملكة إلى دولهم حيث وصل عددهم خلال 48 ساعة الماضية إلى 223 مسافرًا.

واستقبلت الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار بإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لهم، وتعقيمهم مع أمتعتهم الشخصية، ومن ثم تم توزيعهم على الحافلات المخصصة لنقلهم لفنادق الحجر الصحي التي أعدت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وقام فريق من سلاح اللاسلكي الملكي بتوزيع خطوط اورانج مجانية على المسافرين العائدين إلى أرض الوطن ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم.

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