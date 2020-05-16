القوات المسلحة: وصول عشر رحلات على متنها 1976 مسافرا

بينما يستعد نتنياهو لابتلاع الغور والستوطنات.. امن السلطة يعتقل 3 شبان اعدوا لعمليات فدائية ضد جنود اسرائيليين
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جرينتش+2 09:10
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