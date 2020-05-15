وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن شفاء 8 حالات مقابل تسجيل 10 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 596
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جرينتش+2 07:08
في ذكرى النكبة.. الجبهة الديمقراطية تطالب بسياسيات عملية وميدانية لاسقاط مشاريع الضم وخطة ترامب ـ نتنياهو

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