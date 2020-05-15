عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها
أهم العناوين
جرينتش+2 10:22
عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني