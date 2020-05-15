ضبط 14 شابا وفتاة خلال اقامتهم لحفل داخل منزل في عمان

ضبطت الاجهزة الامنية 14 شابا وفتاة خلال اقامتهم لحفل داخل احد المنازل بالقرب من الدوار السابع.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد مساء امس الخميس للامن الوقائي حول وجود تجمع وحفل داخل احد المنازل في منطقة الدوار السابع.

واضاف انه جرى على الفور التحرك للمكان وضبط 14 شابا وفتاة من جنسيات مختلفة شاركوا بالحفل وخرقوا اوامر الدفاع داخل المنزل، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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