تسجيل إصابة بالكورونا بحي الإسكان بالزرقاء وعزل أحد الشوارع

الزرقاء 14 أيار (بترا)- أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف مساء الخميس ان نتائج فحص احد المخالطين لمخالط سائق منطقة الخناصري في المفرق جاءت ايجابية وانه مصاب بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19 “.

وقال عساف لـ (بترا) ان المحافظة وبالتعاون مع الكوادر الصحية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية عمدت إلى إغلاق وعزل الشارع الذي كان يقيم فيه المصاب وسيتم تعقيم المنطقة بشكل كامل ، فيما ستقوم فرق التقصي الوبائي بسحب عينات من المواطنين المقيمين في البيوت المجاورة لبيت المصاب بالكورونا.

كما ستقوم فرق التقصي الوبائي بسحب عينات لأنسباء المصاب المقيمين في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز “مدينة الشرق”، ذلك أنه كان مخالطا لهم في الآونة الأخيرة قبل ظهور نتائج الفحوصات التي أكدت إصابته.

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