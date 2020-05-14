وزير الصحة يعلن اليوم الخميس عن شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 586

عمان 14 أيار (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 586.

كما أعلن الدكتور جابر تسجيل حالة شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وعدم تسجيل حالات وفاة، ليبقى عدد المصابين المتواجدين في المستشفيات تحت العلاج 133 حالة.

وبين وزير الصحة خلال إيجاز صحفي في دار رئاسة الوزراء تفاصيل الحالات الأربع الجديدة، والتي توزعت على النحو الآتي: حالتان مخالطتان لسائق الشاحنة في محافظة المفرق، ليرتفع عدد الحالات المخالطة للسائق حتى الآن 70 شخصا، إضافة إلى حالة لمواطن قدم من بريطانيا متواجد في فنادق البحر الميت، ليصبح عدد المصابين القادمين من الخارج 11 مصابا، وحالة لسائق شاحنة من جنسية عربية على حدود العمري وتم إعادته حسب البروتوكول المعتمد.

وأشار إلى إجراء ما يقارب نحو 5 آلاف فحص مخبري لهذا اليوم، ليصبح العدد الإجمالي للفحوص منذ بدء الجائحة 131 ألفا و985 فحصا.

وقال الدكتور جابر: “إننا نشهد انفراجا في القطاع الصحي والفرق الطبية تعمل ولا يزال هناك بعض الإصابات وقد وصلنا إلى عدد مقبول من الحالات المصابة والجائحة تحت السيطرة”، مؤكدا أن خطر الوباء لا يزال موجودا ولاسيما أن العديد من الدول تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات.

وأكد أهمية أخذ الحيطة والحذر والمحافظة على التباعد الجسدي بين المواطنين، والالتزام بلبس الكمامات، واستخدام المعقمات إلى أن ينتهي هذا الوباء.

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