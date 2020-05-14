مقدمات صفقة القرن.. نتنياهو يعلن نجاحة بتشكيل حكومة جديدة، وعباس يهدد بالغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات مع إسرائيل إذا نفذت خطط الضم
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“قدسية” الودائع.. الخط الأحمر الخطير بالنسبة لنخب لبنان

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