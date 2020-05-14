طائرات ورقية تتسبب بانقطاع الكهرباء في الاغوار الشمالية

الاغوار الشمالية 14 أيار (بترا)- تكرر انقطاع التيار الكهربائي عن عدة قرى وبلدات في لواء الاغوار الشمالية لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي عزت فيه شركة توزيع كهرباء وادي الاردن السبب الى الطائرات الورقية التي يستهوي لعبها الاطفال وتتشابك احيانا بخطوط الجهد المتوسط الرئيسية.

وقال مواطنون من بلدات المشارع والشيخ حسين ووقاص والزمالية لوكالة (بترا)، ان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الاغوار تسبب بمعاناة كبيرة لأسرهم، خاصة لفئة الاطفال وكبار السن والمرضى.

وبينوا ان الانقطاعات وصلت مدتها الى اكثر من ثلاث ساعات متواصلة، عدا عن تسببها باعطاب العديد من الاجهزة الكهربائية في منازل المواطنين، داعين الى وجوب ادامة التيار الكهربائي في المنطقة نظرا لظروفها المناخية الحارة.

بدوره عزا مدير مكتب شركة توزيع الكهرباء في الاغوار الشمالية غالب النصر، اسباب الانقطاعات التي كان اخرها اليوم الخميس الى لعب الاطفال بالطائرات الورقية التي يعلق بعضها بخط الجهد المتوسط الرئيسي الذي يمتد من بلدة وقاص شمالا الى نهاية بلدة المشارع جنوبا.

وبين ان جهودا مضاعفة بذلتها كوادر الصيانة على مدى ثلاثة أيام لاعادة اصلاح الخطوط بسبب تلك الطائرات التي تتسبب بحدوث تماس كهربائي فيها ، داعياً الاهالي الى التعاون مع الشركة في مجال توعية ابنائهم بعدم ممارسة العاب الطائرات الورقية بالقرب من خطوط الكهرباء تجنبا لحدوث انقطاعات مشابهة.

وحول خطة الشركة لمواجهة ارتفاع الاحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، اشار النصر الى ان كوادر الشركة ستعمل على استكمال خطة الصيانة بعد عيد الفطر والتي تشمل المحولات والشبكات، اضافة الى ازالة اغصان الاشجار المؤثرة على خطوط الشبكة وازالة الحشائش الجافة حول المحطات الكهربائية.

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