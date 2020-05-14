رئيسة كتلة الحزب الدستوري التونسي تعتصم في البرلمان رفضا لارهاب نواب حزب النهضة الاحواني/ فيديو

تونس – دخلت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأعضاء من كتلها في اعتصام مفتوح بمقر مجلس المستشارين الذي تحول الى مقر فرعي لمجلس الشعب، امس الأربعاء، وذلك بعد تعرضها للاضطهاد والعنف اللفظي من قبل نواب حركة النهضة والكتل المتحالفة معها.

وقالت موسي، وهي رئيسة لجنة الصناعة والطاقة في فيديو نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسيبوك، انها أخذت مكانها لممارسة مهامها والعمل على مناقشة عدد من الملفات ومشاريع القوانين لكنها تفاجات بنائبة من كتلة النهضة تطالبها بازالة صورة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وشعار تطالب من خلاله بحسب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقالت عبير موسي ان نواب من النهضة توجهوا اليها بكلمات حادة ومهينة وحاولوا منعها من إبداء أرائها السياسية نظرا لكونها رئيسة لجنة.

كما أكدت موسي ان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة توجه اليها بوابل من الشتم والسباب قائلة انها تتعرض لحملة مسعورة من قبل أحزاب وكتل الإسلام السياسي.

واتهمت عبير موسي رئيس كتلة قلب تونس بدعم مواقف حركة النهضة بعد ان تحول في اجتماع مع رئيس البرلمان اثر حصوله على وقت مستقطع بخمس دقائق قبل ان يطلب منها تغيير مقعدها ثم ليتم رفع الجلسة بقرار من رؤساء الكتل.

وشددت عبير موسي انها لن تتراجع عن مواقفها الرافضة للإسلام السياسي، متهمة إياهم بممارسة القمع ومحاولة فرض مواقفهم بالقوة وفي انتهاك للنظام الداخلي للبرلمان.

وليست هذه المرة الاولى التي تدخل فيها عبير موسي في اعتصام مفتوح رفضا لتعرضها لانتهاكات وعنف لفظي حيث دخلت في ديسمبر/كانون الاول في اعتصام في البرلمان رفضا لتهجم النائبة عن النهضة جميلة كسيكسي.

وعبير موسي من اشد الأصوات المعارضة للإسلام السياسي، حيث تتهم حركة النهضة بالتسبب في نشر الإرهاب بعد الثورة وجعل تونس حاضنة للتطرف، داعية الى محاسبة قياداتها قضائيا.

وقدمت عبير موسى في البرلمان مبادرات لمسائلة راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية المشبوهة وعلاقاته مع قيادات من اخوان ليبيا ودوره في دعم الميليشيات والمرتزقة في ليبيا.

وبسبب مواقفها القوية والصارمة تلقت عبير موسي تهديدات إرهابية بالتصفية الجسدية، لكنها تؤكد بانها غير خائفة من التهديد بالاغتيال متهمة حركة النهضة وحلفائها بالوقوف ورائها محملة إياهم تبعات تصفيتها.

https://web.facebook.com/watch/?v=1404820186377659