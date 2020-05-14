مقدمات صفقة القرن.. نتنياهو يعلن نجاحة بتشكيل حكومة جديدة، وعباس يهدد بالغاء جميع الالتزامات والاتفاقيات مع إسرائيل إذا نفذت خطط الضم
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جرينتش+2 01:33
العودةُ حقٌ مقدسٌ ووعدٌ وعهدٌ وإرادةٌ

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