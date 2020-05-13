هكذا قتل الحجر الفلسطيني الجندي الإسرائيلي في جنين/ فيديو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية مشاهد قالت إنها للحظة إلقاء أحد الفلسطينين حجراً فوق رأس رقيب اول من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين ما ادى لمقتله.

وكان شبان بلدة يعبد في جنين قد صرعوا الجندي الصهيوني “عميت بن يغئال-21 سنة” بإصابته بحجر كبير ألقي على رأسه، أثناء قيام جيش الاحتلال بحملة مداهمات واعتقالات، الأمر الذي دفع بقوات الاحتلال لشن هجمة حصار واعتقالات واسعة لشبان البلدة.

#بالفيديو

وسائل إعلام فلسطينية تنشر مشاهد تقول إنها لإلقاء احد الفلسطينين حجراً فوق جندي من الاحتلال الإسرائيلي في جنين ما ادى لمقتله.#فلسطين_المحتلة pic.twitter.com/OOrJG5v1Mb — وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) May 12, 2020