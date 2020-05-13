مخيم الفوار يشيّع جثمان الفتى زيد قيسية بعد استشاده برصاص الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم/ فيديو

الخليل- شيع الآلاف من أبناء مخيم الفوار، قبل ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما)، الى مسقط رأسه في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، حيث من المنتظر ان يتم مواراته الثرى في مسقط رأسه بعد صلاة الظهر.

وكان الطفل قيسية قد استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار فجر اليوم. الاربعاء

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بجراح طفيفة، الليلة الماضية، خلال اقتحام الجيش لمخيم الفوار وتنفيذ إعتقالات، حيث وقعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة وصخور وملوتوف وعبوات، كما سمع دوي طلقات نارية، وتفيد مصادر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.