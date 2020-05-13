عاد الجنوب..

من وحي تحرير جنوب لبنان من ربقة الاحتلال الإسرائيلي على يد اشاوس حزب الله في مثل هذا الشهر من عام 2000

أضحى الجنوبُ بهمةٍ الروادِ حراً من العملاءِ والأوغادِ

أضحى منارةَ عزةٍ وبطولةٍ لمسيرةٍ الأحرارِ والأمجادِ

عادَ الجنوبُ وأشرقت أنوارهُ من بعدِ ليلٍ مظلمٍ وحداد

قد كان محتلاً بفعلِ عصابةٍ وبه استبدَ صنائعُ الموساد

نابٌ اكولٌ عضه بشراسة متسلحاً بالغدر والأحقادِ

وبهمة الأحرارِ عادَ محرراً يختالُ بالأفراحِ والأعياد

عاش الجنوبُ وعاشَ لبنانُ الذي نفديه بالأرواحِ والأجساد

هُزم العدو بجندهِ وعتادهِ فمضى الزمانُ يشيد بالرواد

من حرروا أرضَ الجنوبِ بجهِدهم ودمائهم وبقلةِ الأعداد

وهم الذين بجهدهم وبصبرهم ظلوا إلى الأعداء بالمرصاد

قد حولوا (الميركافا)(1) من ضرباتهم لنميلةِ عرجاءَ أو كرمادِ

خاضوا الحروبَ بهمةٍ وعزيمةٍ وبسالةٍ وشجاعةٍ وعناد

وبقائد فذٍ له شهد العدى بالصدقِ والتخطيطِ والإعداد

فتحرر الأسرى وكلُ مقيدٍ في السجن كان ينوء بالأصفاد

باراك(2) ولىّ هارباً بجنوده ومضحياً باللحد(3) والحداد(4)

يا ابنَ نصرِ اللهِ ان قلوبنا تهفو إليك بلهفة ووداد

أنت الزعيمُ وأنت اشرفُ قائدٍ يحمي الحمى ويجودُ بالأكباد(5)

قد كنت للأحرارِ خيرَ معلمٍ ولجندِك الشجعانِ خير قيادي

ألحقت بالأعداء شرَ هزيمةٍ وجعلتَها درساً إلى الأوغاد

قد قدت في حرب الغِوارِ أسودَها وبرعتَ بالتوجيه والإرشاد

لله دركَ من زعيمٍ ملهمٍ خاضَ الحروبَ بحكمةٍ وسدادِ

بإرادة ظهرت وعز مثيلها وعزيمةٍ أقوى من البولاد

لمقاومِ المحتلِ خيرُ تحيةٍ وبخيرها أشدو ابا الرواد

ولمن قضى من أجل رفعه أمةٍ ومضى شهيداً في رحاب الهادي

نصرٌ اطلَ على ربوعِ بلادِنا بعد الغيابِ وبعد طول رقاد

صبرا وشاتيلا(6) تباركُ نصرَكم خلعت بهذا النصر ثوبَ حداد

من قاومَ المحتلَ فهو حليفُنا وأخٌ لنا في موطنٍ ومراد

هذي (فلسطينٌ) تئن من الأسى وصرُوحها قد جُللت بسواد

ترنو لأبطالِ تُحررُ أرضَها من قبضةِ الدخلاءِ والأوغاد

فيعودُ أهلوها وكلُ مشردٍ حكمَ الطغاةُ عليه بالإبعاد

ونمدُ منها بالوفاء لكم يداً ونشدُ أيدينا بخير أيادي

لا يصنعُ النصرَ المبينَ لأمةٍ إلا رجال عقيدةٍ وجهاد

1. الميركافا: دبابة إسرائيلية الصنع.

2. ايهود باراك: رئيس وزار إسرائيل أثناء الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

3. انطوان لحد: ضابط لبناني عميل إسرائيلي أنشق عن الجيش اللبناني وتولى قيادة ما سمي بجيش لبنان الجنوبي بعد وفاة العميل سعد حداد عام 1984 وحتى فراره مع عناصره إلى إسرائيل أبان التحرير عام 2000 وقد تخلت عنه إسرائيل وأصبح يعيش مشرداً بين حظيرة أبقار مهجورة وملهى ليلي.

4. سعد حداد: ضابط لبناني عميل إسرائيلي انشق عن الجيش وتولى قيادة ما سمي بجيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل وأعلنَ عام 79 تأسيس دولة لبنان الحر تحت سيطرة إسرائيل توفي بالسرطان عام 1984 وكان لعناصره دور بارز في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982.

5. الأكباد: إشارة إلى الشهيد هادي حسن نصرالله الولد البكر لأمين عام حزب الله حسن نصر الله ، التحق بصفوف المقاومة العسكرية لحزب الله واستشهد بتاريخ12 أيلول 1997 أثناء معركة مع العدو الإسرائيلي الذي اسر جثمانه.

6. مذبحة صبرا وشاتيلا: نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في 16 أيلول 1982 واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد المجرمين من حزب الكتائب اللبناني وأفراد جيش لبنان الجنوبي الذي كان يقوده العميل سعد حداد والجيش الإسرائيلي بقيادة ارييل شارون وقد قتل خلال المذبحة ما يقرب من 3500 إنسان من الأبرياء العزّل بوحشية لم يشهد العالم مثيلاً لها.