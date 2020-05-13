صيّفت.. أجواء حارة نسبيا اليوم وجافة وحارة في اليومين المقبلين

فيروس كورونا يصيب ترامب في "مَقتل سياسي".. تراجع شعبيته وتقدم بايدن بفارق 8 نقاط مئوية، وفقا لاحدث استطلاع للرأي العام الامريكي
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