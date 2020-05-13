تحذير من صفحات مزيّفة تتعلق بالمستفيدين من دعم عمّال المياومة



عمان 13 أيار (بترا)- نفت منصة “حقك تعرف” وجود أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب من المستفيدين من برنامج دعم العاملين بالمياومة إرسال الأرقام الخاصّة بتفعيل محافظهم الإلكترونيّة لمساعدتهم على سحب مستحقّاتهم.

وأكدت أن هذه الصفحات مزيّفة، وأن القائمين عليها لا يمثّلون أيّ جهة رسميّة، ولا أيّ من الجهات التي تقوم على إنشاء المحافظ الإلكترونيّة.

وأشارت إلى أن هذه الصفحات تهدف إلى الاحتيال، مؤكدة أن الجهات الرسميّة تتعقّب القائمين عليها للإيقاع بهم، واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.

ودعت الحكومة بحسب المنصة جميع الأشخاص الذين قاموا بإنشاء محافظ إلكترونيّة، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم إعطاء أرقامهم السريّة وأرقام تفعيل المحافظ لأي شخص كان.

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