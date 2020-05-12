جابر يعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 576 اصابة.. ولا حالات شفاء او وفاة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:49
سفاراتنا بالعالم تستقبل طلبات أبناء الأردنيّات وحملة الجوازات المؤقتة الراغبين في العودة إلى المملكة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني