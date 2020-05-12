انفجار اخواني جديد.. الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية وينفرد بصنع القرار بعد تفاقم خلافاته مع قيادات الحركة
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جرينتش+2 05:44
جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب اول اثر إصابته بحجر شاب فلسطيني في يعبد قرب جنين فجر اليوم

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