جابر يعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 576 اصابة.. ولا حالات شفاء او وفاة
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جرينتش+2 06:48
جابر يعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 576 اصابة.. ولا حالات شفاء او وفاة

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