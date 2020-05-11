السعودية تلتحق بركب الدول المدقعة وتتخذ اجراءات تقشفية مؤلمة تتضمن إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع ضريبة القيمة المضافة
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جرينتش+2 09:52
هكذا انتهت الأوبئة في التاريخ.. كورونا ستنتهي حين يتلاشى الخوف منها

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