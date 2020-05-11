قيادة السلطة تبلغ الحكومة الاسرائيلية بإلغاء جميع الاتفاقات والعلاقات والتنسيق الأمني حال ضم الغور والمستوطنات

ابلغت جهات رفيعة في السلطة الفلسطينية منسق اعمال الحكومة في المناطق المحتلة، الميجر جنرال كميل ابو ركن، بان السلطة ستكون في حل من جميع الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل وستقطع جميع علاقاتها معها بضمنها التنسيق الأمني، وذلك في حال اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بشأن اقدامها على ضم منطقة غور الاردن وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة معاريف، في عددها الصادر اليوم الاثنين، ان القلق يسود الاوساط المسؤولة في اسرائيل بسبب هذه التهديدات التي تؤخذ على محمل الجد. كما ان هناك قلقا من تداعيات ردود افعال الجانب الاردني على ذلك.

ويشار الى ان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الاسرائيلي كان قد صرح بعد توقيعه على الائتلاف الحكومي مع بيني غانتس قبل أسابيع، بأن عملية ضم الأراضي والمناطق من الضفة الغربية وغور الاردن ستتم خلال الصيف المقبل.

بدوره وعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على هذه المناطق، مشيرا الى ان هذا الوعد سيتم الاعلان عنه خلال اشهر قليلة.