الفلسطينيون في مواجهة كورونا وعنصرية الاحتلال

يواجه الفلسطنييون فيروس كورونا، ولكن إجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين زادت من معاناتهم من المرض، وضاعفت من أخطاره، وقد تنوعت هذه الإجراءات حسب وسائل الاحتلال في كل منطقة داخل فلسطين، نسلط الضوء في هذا التقرير على هذه الإجراءات.

يتضمن التقرير تقديم نظرة للواقع في كل من القدس، الضفة الغربية، قطاع غزة، الداخل الفلسطيني المحتل، والأسرى في سجون الاحتلال، وتسليط الضوء على إجراءات الاحتلال في كُلٍّ منها، مع الإشارة إلى مسؤولية الاحتلال عن ما آلت إليه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، ونشير إلى إحصائيات الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، ونقترح في نهاية التقرير بعض التوصيات.

وقد توجه الأمين العام لمنتدى تواصل / هشام قاسم برجاء الى وسائل الاعلام “تسليط الضوء على عنصرية الاحتلال في برامجكم وحواراتكم ومقالاتكم وتغريداتكم في هذا الفترة”، وقال : “نرفق لحضرتكم تقرير بصيغة PDF نأمل أن تجدوا فيه كافة التفاصيل التي تساعدكم على الإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه بشكل مختصر”.

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