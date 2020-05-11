جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 22 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 562
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جرينتش+2 09:05
جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 22 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 562

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