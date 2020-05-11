الامن يحرر مواطنا تعرض للخطف ويقبض على الخاطفين في الزرقاء

استطاعت الأجهزة الأمنية وبوقت قياسي تخليص مواطن تعرض اليوم الاثنين للخطف، وألقت القبض على الخاطفين الأربعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إن فريقا تحقيقيا خاصا تولى منذ ظهر اليوم التحقيق بحادثة خطف تعرض لها أحد المواطنين اليوم من قبل مجهولين.

وأضاف أنه، وبوقت قياسي وخلال ساعات فقط من لحظة الإبلاغ عن الجريمة، تمكن فريق التحقيق من تحديد مكان تواجد الخاطفين والمواطن في أحد المنازل بمحافظة الزرقاء، وجرى على الفور التحرك للمكان ومداهمته وتخليص المواطن من يد الخاطفين وهو بصحة جيدة.

كما جرى إلقاء القبض على أربعة أشخاص اشتركوا في جريمة الخطف، وبوشرت التحقيقات في القضية للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحقهم.

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